De A9 Gaasperdammerweg is vanwege werkzaamheden van 1 tot 5 juli gesloten in beide richtingen tussen knooppunten Holendrecht en Diemen.

Op zondag 5 juli zal de Gaasperdammertunnel open gaan voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer richting knooppunt Holendrecht gaat dan ook weer open. Automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd van tien minuten.

Tijdens de werkzaamheden wordt het bestemmingsverkeer omgeleid. Het verkeer richting de A1 naar Hengelo, Groningen en Almere wordt omgeleid via de A10-Oost en de A1. Verkeer vanaf de A1 richting Schiphol en Amstelveen wordt omgeleid via de A10 en A4. Verkeer richting Utrecht rijdt via de A2.

Maandag 22 juni tot vrijdag 3 juli is de kruising Gooiseweg en Langbroekdreef dicht vanwege werkzaamheden. Woensdag 1 juli wordt de afsluiting uitgebreid tot aan de Karspeldreef. Deze werkzaamheden zijn nodig op ter voorbereiding van de opening van de Gaasperdammertunnel.