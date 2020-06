Een agent is in de nacht van maandag op dinsdag bij de Motorkade in het Amsterdamse stadsdeel Noord het water in gesprongen om een drenkeling te redden. Na reanimatie is de man naar het ziekenhuis overgebracht.

Met hulp van collega's lukte het de agent om de drenkeling op het droge te krijgen en te reanimeren. Het lukte ambulancemedewerkers en het Mobiel Medisch Team om het hartritme van de man weer op gang te krijgen.

Het is onbekend hoe de man in het water is beland en hoe het nu met hem gesteld is.