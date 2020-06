De Coentunnel in Amsterdam is maandagmiddag gedeeltelijk afgesloten nadat meerdere automobilisten betrokken raakten bij een ongeluk in een van de tunnelbuizen. Het verkeer vanuit het noorden richting de Westring staat daardoor volledig vast.

Op een verkeersfoto van Rijkswaterstaat is te zien dat er zeker zeven auto's stilstaan in een van de tunnelbuizen. De betreffende rechterbuis is helemaal afgesloten.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk. Wel is zeker dat de botsing voor veel verkeershinder zorgt. Er staat zo'n 2 kilometer file op de Ring Noord en de A8.