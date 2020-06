De gemeente Amsterdam onderzoekt of de maximumsnelheid in de Jan Evertsenstraat en De Clercqstraat in stadsdeel West moet worden teruggebracht naar 30 kilometer per uur. De eventuele snelheidsverlaging is onderdeel van een bredere herinrichting van de straten.

De herinrichting past in het project Oranje Loper, dat van de Raadhuisstraat tot aan het Mercatorplein loopt. Veel van de bruggen op deze route verkeren in slechte staat en moeten worden vervangen.

De gemeente wil meteen van de gelegenheid gebruikmaken om de straten vriendelijker te maken voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Hoe dat er precies zal uitzien, weet de gemeente nog niet. Daarom wordt ook de hulp van inwoners ingeroepen. Veel omwonenden hebben onlangs van de gemeente een uitnodiging voor een enquête ontvangen.

Duidelijk is wel dat een aantal uitgangspunten steeds terugkomt: een verhoogde trambaan, gecombineerd auto- en fietsverkeer, bredere trottoirs, meer groen en een verlaging van de maximumsnelheid.