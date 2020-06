Stadsdeel Nieuw-West heeft een vergunning verleend voor de komst van een hotel in leegstaande verdiepingen van seniorencomplex de Osdorperhof aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam. De bewoners van het complex strijden al jaren tegen de plannen en zijn bezorgd en boos.

"Ik vind het verschrikkelijk, barbaars. Ze weten niet wat ze de mensen aandoen", zegt een bewoner in gesprek met nieuwspartner AT5.

De bewoners van het complex zijn bang voor de overlast die gepaard gaat met het herbergen van hotelgasten. Sinds 2016 zijn ze met de gemeente in discussie over de invulling van een aantal lege verdiepingen in het pand.

Eerder verleende de gemeente een vergunning voor een hostel met ruim driehonderd bedden. De bewoners gingen in bezwaar, waarna de Raad van State oordeelde dat de gemeente opnieuw naar de motivatie moest kijken.

De plannen zijn inmiddels veranderd in een hotel met ruimte voor 165 gasten. "Wij willen best wat reuring. Het mag van alles zijn, maar niet de overlast van 24 uur per dag mensen over de vloer", zegt Leo Schrader, de voorzitter van de bewonersvereniging.

Het stadsdeel zegt dat adviezen vanuit Juridische Zaken, de politie en de zorg niet tot bezwaren tegen de komst van het hotel leiden en het daarom niet anders kan dan een vergunning verlenen. Bewoners kunnen in beroep gaan tegen de komst van het hotel.