Na het beeld van Gandhi aan de Churchill-laan is nu ook het Monument Nederlands-Indië op het Olympiaplein in Amsterdam besmeurd met rode verf. Er wordt verwezen naar de omstreden generaal Jo van Heutsz, naar wie het monument eerder was vernoemd.

Een van de bijnamen van Van Heutsz was onder meer 'de slachter van Atjeh'. Hij heeft naar schatting 100.000 doden op zijn geweten in Indonesië. Hij overleed in 1924.

Het monument was al bij de plaatsing in 1935 omstreden. In de jaren zestig en tachtig werd door actiegroepen geprobeerd het monument op te blazen. In 2004 werd het monument omgedoopt tot Monument Nederlands-Indië.

De actievoerders zeggen dat de Coentunnel de volgende keer het doelwit gaat zijn.