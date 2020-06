Twee personen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de rotonde bij de Antony Moddermanstraat ter hoogte van de Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam Nieuw-West.

Het ongeval vond rond 1.00 uur plaats. De 21-jarige bestuurder verloor door een nog onbekende reden de macht over het stuur. Daardoor reed hij met de auto tegen een boom. De bestuurder raakte hierbij gewond.

Ook de twintigjarige bijrijder raakte gewond en moest met rugletsel naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Het is uitgesloten dat er alcohol in het spel was.