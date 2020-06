Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) van de gemeente Amsterdam heeft aan het Rijk gevraagd om een maatregel die het voor de gemeente mogelijk maakt om hotels en B&B's een beperking op te kunnen leggen als het te druk wordt in de stad. Die bevoegdheid zou onderdeel moeten worden van de coronaspoedwet.

"Inzet is om bezoekersstromen naar de stad in te perken en daarmee Amsterdammers de ruimte te geven om gebruik te maken van de voorzieningen in de stad. We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar benadrukken dat we hiermee willen voorkomen dat de stad terugvalt in een lockdown. Hiermee beschermen we het broze economisch herstel", schrijft Everhardt in een brief aan de gemeenteraad.

Het wetsvoorstel is momenteel in voorbereiding, zodra het bij de Kamer wordt ingediend zal duidelijk zijn wat het kabinet met het voorstel gaat doen. Het college wil alleen van de bevoegdheid gebruikmaken als dat nodig is.

