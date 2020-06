Amsterdam Zuidoost heeft sinds vrijdag een regenboogpad, een zebrapad in de kleuren van de regenboog. In de ochtend werd het 'gaybrapad' bij Winkelcentrum de Kameleon officieel overgedragen aan de buurtbewoners en de lhbti-gemeenschap.

De aanleg van de felgekleurde oversteekplaats is een initiatief van de K-buurt. Hiermee moet worden uitgedragen dat iedereen er welkom is.

"Er wonen ruim 170 verschillende nationaliteiten in Zuidoost. Ongeacht etniciteit, herkomst of geslacht, wij leven hier allemaal vreedzaam met elkaar", zegt een woordvoerder van het stadsdeel. "Wie je ook bent, van wie je ook houdt, hoe je er ook uitziet, in de K-buurt ben je welkom."

Eerder werden in stadsdeel Nieuw-West en bij station Sloterdijk al regenboogpaden aangelegd.