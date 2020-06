Henk Jan Beltman, directeur van Tony's Chocolonely, is donderdagochtend opgepakt vanwege het aanbrengen van de tekst Black Lives Matter naast een beeltenis van Jan Pieterszoon Coen in de Oudebrugsteeg in Amsterdam. Na verhoor mocht hij weer naar huis.

De zaak krijgt voor Beltman geen staartje, omdat er geen aangifte tegen hem is gedaan. Ook bleek de zogenoemde stencil graffiti eenvoudig te verwijderen met een doekje, waardoor er geen schoonmaakkosten zijn.

Aanleiding voor de actie was een persmoment vanwege de presentatie van een nieuwe chocoladebar in de Beurs van Berlage. Voor het monumentale pand staat een beeld van JP Coen, die een omstreden rol heeft gespeeld in het Nederlandse koloniale verleden.

Tony's Chocolonely is geen voorstander van het weghalen van het beeld, maar ziet het wel als een goede aanleiding om de discussie op te starten en klanten informatie te geven over het koloniale verleden.

"We vinden als Tony dat zo'n figuur niet vereerd zou moeten worden met een beeld, maar daardoor willen we mensen juist laten weten wie hij was. Binnen in onze bar is er daarom informatie te vinden. Aan de buitenkant van het pand hopen we dat ook te doen, maar dat moet in overleg met de Beurs van Berlage."

"We vechten vanuit ons merk tegen moderne slavernij en dat willen we op deze manier extra uitstralen. Hopelijk gaan mensen hier niet alleen met een gevulde buik, maar ook met meer kennis naar buiten."