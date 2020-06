Volgens Jasper van der Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit (VU), hebben criminelen vanwege de coronacrisis meer moeite met het witwassen van misdaadopbrengsten. De Amsterdamse politie onderschepte de afgelopen maanden meerdere grote geldbedragen.

De politie vond halverwege april in de Pontsteiger bijna een miljoen euro in een auto en een woning. Eind mei werd in een huis op het Zeeburgereiland zelfs 2,4 miljoen euro gevonden. Een paar weken later was het raak in een woning in Geuzenveld (125.000 euro) en vorige week werd er bijna een miljoen onderschept in Amsterdam-Zuid.

Waar criminelen drugsopbrengsten voor de coronacrisis makkelijk konden witwassen in bijvoorbeeld horecazaken, was dat de afgelopen maanden niet mogelijk, omdat alle horeca door de coronacrisis noodgedwongen dicht moest.

"Je kan verwachten dat het voor een deel een effect is van de coronacrisis, omdat heel veel bedrijven nauwelijks meer omzet maken. En dan zou het opvallen als een aantal opeens heel veel omzet maken of hun gewone omzet maken terwijl andere bedrijven veel minder hebben', zegt Van der Kemp.

Tegelijkertijd denkt Van der Kemp dat ook de informatiepositie van de politie een rol speelt. "Je kan je voorstellen dat de politie al langere tijd redelijk zicht heeft op welke mensen interessant zijn en waar het geld naartoe gaat. Een controle of een inval voor dit soort dingen gaat meestal niet zomaar. Dat suggereert vooral dat er heel veel goede informatie is waar de politie nu op zit."



Ook het feit dat veel mensen de afgelopen maanden hebben thuisgewerkt zou een rol kunnen spelen. "De sociale controle lijkt wat omhoog te gaan. Dan gaat het ook wat meer opvallen als je vaak met hele grote tassen rondsjouwt. Zo nu en dan wordt er ook wel iemand aangehouden met een boodschappentas vol geld", aldus Van der Kemp.

