Het Amsterdam UMC heeft antistoffen gevonden die volgens het ziekenhuis veelbelovend zijn in de behandeling van het coronavirus.

De gevonden antistoffen komen van Amsterdamse patiënten die recent zijn besmet met het coronavirus. "Deze nieuwe antistoffen zijn honderd keer sterker dan de antistoffen die er lagen", zegt Marit van Gils, leider van het onderzoek, tegen de NOS.

In verschillende landen lopen onderzoeken om te kijken of antistoffen in het bloed van genezen patiënten kunnen helpen om het coronavirus te bedwingen. Soms worden eerdere varianten van het virus in onderzoeken meegenomen.

Volgens Van Gils betekent de sterkte van de gevonden antistoffen dat er niet veel van nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, waardoor de middelen mogelijk goedkoper zullen zijn.

Het ziekenhuis gaat de antistoffen nu eerst uitproberen op dieren. Begin volgend jaar willen de onderzoekers het testen op proefpersonen.

