Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee mannen die in mei werden aangehouden met betrekking tot een grootschalig witwasonderzoek in de Amsterdamse wijk IJburg vrijgelaten omdat de verdachten hebben voldaan aan een transactie van het OM. De mannen moesten onder meer een boete van 20.000 euro betalen.

Het gaat om een 25-jarige man uit Purmerend en een 28-jarige man uit Den Haag. Ze werden op 15 mei aangehouden toen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid van de politie hen zagen rijden op de A10 bij Amsterdam. Volgens politiesystemen waren de inzittenden van het voertuig mogelijk betrokken bij een verdachte situatie.

De agenten volgden de auto tot aan een parkeergarage in IJburg, waar ze zagen hoe het tweetal mogelijk illegale goederen uit een bestelbus laadde. Daarop controleerden de agenten de mannen en vonden ze in een verborgen ruimte van de auto een tas met daarin 471.000 euro. Het geld en de voertuigen werden in beslag genomen en de mannen werden aangehouden.

Het OM meldt maandag dat de twee weer op vrije voeten zijn omdat ze aan een transactie hebben voldaan. De mannen moesten afstand doen van onder meer het geld en de bestelbus. Daarnaast moesten ze allebei een boete van 20.000 euro betalen. De mannen zullen niet meer worden vervolgd.