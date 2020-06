Een 33-jarige Amsterdammer is maandag in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging omdat hij schuldig is bevonden aan het op brute wijze verkrachten van twee vrouwen en het aanranden van een studente in het Amsterdamse stadsdeel West.

De straf staat gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De incidenten vonden plaats in 2013 en 2015.

De man verkrachtte zijn slachtoffers op buitengewoon wrede wijze. Zijn slachtoffers waren op het moment van het incident 75 en 60 jaar oud. De zestigjarige vrouw woonde in een zorgcentrum. Het derde slachtoffer, een student, werd op agressieve wijze aangerand. Twee van de drie slachtoffers werden ook nog beroofd.

De gebeurtenissen hebben een grote impact gehad op de slachtoffers, blijkt uit de slachtofferverklaringen die werden voorgelezen tijdens de behandeling van de zaak.

Hof: 'Dwangverpleging nodig om veiligheid te waarborgen'

Het hof is van oordeel dat opname met dwangverpleging nodig is om de algemene veiligheid van andere personen te waarborgen. De gevangenisstraf van negen jaar werd opgelegd vanwege de "bijzonder ernstige aard van de misdaden, de kwetsbaarheid van de slachtoffers en de levenslange impact die het incident op hen zal hebben".

Daarnaast moet de verdachte in totaal ruim 50.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.