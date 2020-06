Een automobilist is zondagavond doorgereden na een ongeluk met een motorrijder op de Werengouw in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen zeggen dat de automobilist in een elekrische Biro reed. Bij het ongeluk brak de motor van het slachtoffer in tweeën.

De bestuurder van de auto reed op de hoofdrijbaan in de richting van de Beemsterstraat. Op de kruising met de Ilperveldstraat remde de bestuurder af om linksaf te slaan, maar op het laatste moment zou hij plotseling rechtsaf zijn gegaan.

De motor reed achter de auto en wilde op dat moment net rechts passeren en botste hard tegen de rechterflank van de auto. De bestuurder van de auto reed na het ongeval door richting het fietspad en liet het slachtoffer gewond achter.

De motorfiets is bij het frame afgebroken en is total loss en weggesleept door een berger. De auto moet ook behoorlijke schade hebben overgehouden aan het ongeluk.