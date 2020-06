Meerdere (oud-)studenten van het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) van de Hogeschool van Amsterdam hebben zich uitgesproken over racisme en discriminatie binnen de onderwijsinstelling. Sommige studenten zouden hun opleiding vanwege de aanhoudende ongelijke behandeling hebben verlaten, schrijft HvanA maandag.

Een verhaal dat herhaaldelijk opdook gaat over een Powerpoint-presentatie die vol zou staan met afbeeldingen van zwarte mannen in lendendoekjes en met pijl en boog. De eerstejaars studenten zouden worden opgeroepen om als 'jagers en verzamelaars' op zoek te gaan naar informatie in de bibliotheek.

Tijdens een les zou een docent het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost een "ghetto" hebben genoemd waar de studenten dit jaar "gelukkig geen opdracht hoeven te maken". In andere colleges zou herhaaldelijk het woord nigger zijn gebruikt. Het woord is een racistische term die zijn oorsprong vindt in het Amerikaanse slavernijverleden.

Volgens verschillende studenten kwamen racistische incidenten vaker voor, maar kregen de meldingen geen gevolg. Klachten bij mentoren, vertrouwenspersonen of de examencommissie zouden niet of nauwelijks zijn behandeld.

Amfi stelt diversiteitscoördinator aan

Het Amfi gaat een diversiteitscoördinator aanstellen om de misstanden aan te pakken, zegt directeur Dirk Reynders tegen HvanA. "De recente gebeurtenissen hebben ons doen inzien dat er echt iets moet veranderen."

Reynders zegt dat hij studenten, docenten en medewerkers "nog meer" wil betrekken bij het bouwen van een inclusieve opleiding. "Dit onderwerp is urgenter dan ooit."