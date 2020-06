Een petitie waarin de gemeente Amsterdam wordt opgeroepen om massatoerisme in de stad aan banden te leggen, is binnen een week tijd al meer dan 12.000 keer ondertekend.

De initiatiefnemers willen dat de hoofdstad maximaal 12 miljoen toeristovernachtingen per jaar gaat toelaten. Dit is het aantal overnachtingen dat in 2014 werd gefaciliteerd. Volgens de initiators was het Amsterdamse toerisme toen nog beheersbaar.

Om dit doel te bereiken worden vier voorstellen gedaan. Een geheel of gedeeltelijk verbod op vakantieverhuur, een absolute hotelstop, een vergunningstop voor uitbreidingen van huidige hotels, herbestemming voor een deel van de hotelpanden en het verhogen van de toerismebelasting.

Indien de raad het voorstel afwijst, dan zijn de initiatiefnemers van plan om door te gaan tot er genoeg handtekeningen zijn ingezameld om een referendum te houden. Hiervoor moet de petitie minimaal 27.000 keer worden ondertekend.