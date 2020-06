Een bestelbus van een glashandel is maandagochtend te water geraakt bij de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. De bestuurder is waarschijnlijk vergeten om de handrem te gebruiken, waardoor het voertuig langzaam het water in is gerold.

Hij mocht van geluk spreken dat de achterste as van de bestelbus op de steiger bleef hangen. Hierdoor kon een bergingsbedrijf het voertuig relatief gemakkelijk uit het water tillen.