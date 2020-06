De politie heeft in het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van drie inbraken die waarschijnlijk door dezelfde man zijn gepleegd. Het gaat om inbraken bij de El-Hijra moskee aan de Burgemeester Rendorpstraat in Amsterdam Nieuw-West tussen eind december en eind januari.

De eerste inbraak is op zaterdag 28 december. Een onbekende man komt in beeld van een bewakingscamera als hij tussen twee schermen doorloopt die zijn geplaatst in verband met bouwwerkzaamheden aan de moskee. Hij gooit het rechterraam van de toegangsdeur in en klimt door het gat naar binnen.

Op zaterdag 4 januari is het weer raak. Nu gooit een man het linkerraam van de toegangsdeur in, klimt door het gat naar binnen en loopt de trap in het pand op. Even later komt hij weer in beeld. Hij loopt de trap af en kruipt door het gat in het raam weer naar buiten.

"De verdachte heeft bij de inbraken geld en elektronische apparaten buitgemaakt. De recherche vermoedt dat het in deze zaken om dezelfde verdachte gaat, maar dat staat nog niet vast", zegt een woordvoerder van de politie.

Ook derde inbraak staat op beeld

De politie heeft ook van een derde inbraak beelden vrijgegeven, deze keer op maandag 20 januari. Weer komt een verdachte tussen de schermen doorlopen. Deze keer wordt een raam van de kantoorruimte ingeslagen met een brandblusser. De verdachte verlaat het pand, na een tijd binnen te zijn geweest, via de voordeur. Op een camera buiten is hij kort te zien als hij naar buiten loopt.

"Door het gebruik van verschillende camera's, waaronder infraroodcamera's, ontstaat kleurverschil bij de kleding van de verdachte. Op de beelden van 20 januari zijn de werkelijke kleuren van de verdachte te zien", aldus de politie.

De verdachte had een zwarte rugzak bij zich, had een donkerkleurige jas aan met een lichtkleurige bontkraag. De schoenen die hij aan had waren donker met een lichte zool.