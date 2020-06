Een leerkracht op basisschool Fiep Westendorp in Amsterdam Nieuw-West heeft positief getest op het coronavirus. Het schoolbestuur heeft per brief laten weten dat er volgens GGD-onderzoek geen reden is tot zorgen omdat er snel is gehandeld. De school blijft daarom open.

De leerkracht zou vrijdagochtend milde klachten hebben gehad en is vervolgens meteen getest. Zaterdag werd bekend dat zij besmet is met het coronavirus. Het gaat inmiddels wel steeds beter met de leerkracht, laat de school weten in de brief aan de ouders.

Ook is er een contactonderzoek uitgevoerd, waarna is besloten dat twee andere personeelsleden die nauw contact hadden met de leerkracht twee weken in quarantaine moeten. Ouders van alle kinderen in klassen waar de leerkracht mee in contact is geweest krijgen nog een brief van de GGD met aanvullende informatie.

Twee klassen moeten maandag thuisblijven, omdat er dan aan een vervangingsplan wordt gewerkt.

