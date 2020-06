Marktkooplieden op Plein '40-'45 zijn boos, omdat het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft besloten dat er maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk de markt op mag, namelijk tachtig. De marktkoopmannen vrezen voor een flinke daling in hun omzet.

De maatregel moet ervoor zorgen dat mensen genoeg afstand kunnen houden op de markt. Vooral de groenteboeren zijn boos over het besluit. "Het is veel te weinig", zegt een van hen. "Wij marktkooplieden kunnen op deze manier niet ons brood verdienen."

Een bloemenverkoper snapt de argumenten van het stadsdeel, maar vindt ook dat er rekening gehouden moet worden met de ondernemers. "Dat de mensen boos zijn kan ik ook begrijpen."

Door de maatregelen ontstond er ook een lange rij voor de markt. De bezoekers die in de rij staan, zijn positiever over de nieuwe maatregelen. "Het is een goede maatregel, om de drukte hier te controleren", zegt een wachtende. "Ik heb liever dat het op de markt rustig en veilig is", vertelt een bezoekster die in de rij staat. "Het is onhandig, maar veilig", vervolgt ze.

De marktkoopmannen hebben alvast een voorstel voor Stadsdeel Nieuw-West. "Iedereen die binnenkomt moet een mondkapje op. Geen mondkapje? Dan mag je niet naar binnen", vertelt een man. Ze hopen hierdoor weer genoeg omzet te kunnen draaien. Ze zijn bang dat ze nu vaak overgebleven voedsel moeten weggooien.

Gemeente kijkt wekelijks of maatregelen versoepeld kunnen worden

Een woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat er elke week wordt gekeken of de maatregelen versoepeld kunnen worden. Dit ook om ervoor te zorgen dat de buurtbewoners er hun boodschappen kunnen blijven doen. "De markt speelt een belangrijke rol in de voedselvoorziening in de wijk", zegt de woordvoerder.

De nieuwe maatregelen worden voor één groenteboer te veel. "Ik ga inpakken", zegt hij. Somber pakt hij zijn watermeloenen in met plastic folie. "Ik ga een andere markt zoeken", roept hij.