Een zesjarig kind is zaterdagmiddag uit een raam van een woning in de Madurastraat in Amsterdam-Oost gevallen. Het kind viel van de tweede verdieping naar beneden. Het is niet bekend hoe het kind eraan toe is.

Het incident vond rond 15.30 uur plaats. Kort hierna landde een traumahelikopter op het Makassarplein en kwam ook een ambulance naar de plek van het ongeluk.

Het kind is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.Het is ook nog onduidelijk hoe het is gebeurd. De politie gaat uit van een ongeluk.