Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag drie jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 29-jarige man die in april vorig jaar een jonge vrouw zou hebben geprobeerd te verkrachten bij het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord.

De vrouw fietste op 12 april vorig jaar rond 3.00 uur naar huis toen ze merkte dat een man met haar meefietste. Hij maakte grove seksuele opmerkingen en pakte haar beet, waardoor ze beiden met fiets en al op de grond vielen. Er ontstond een worsteling waarbij hij haar aanrandde. Door de aandacht te trekken van een automobilist wist het slachtoffer volgens het OM een verkrachting te voorkomen.

De 29-jarige man kwam in beeld omdat de manier waarop de dader te werk ging sterk leek op een verkrachting in 2013, waarvoor de verdachte is veroordeeld. Toen achtervolgde hij op zijn elektrische fiets in de nacht ook een vrouw, die hij daarna ook ten val bracht. Hij werd toen veroordeeld tot 33 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden.

Volgens het OM is er genoeg bewijs tegen de verdachte. Zo heeft het slachtoffer een verklaring afgelegd. Ook werd haar telefoon tijdens de worsteling meegenomen en is aangetoond dat de man hem daarna bij zich had. Op de telefoon van de verdachte vond de politie daarnaast 34 vermoedelijk stiekem gemaakte foto's die als kinderporno worden gezien.

"De samenleving moet optimaal tegen deze verdachte worden beschermd", zei de officier van justitie tijdens de zitting. Volgens de officier van justitie kan op deze manier worden voorkomen dat er straks weer een vrouw in Amsterdam zou moeten meemaken wat het slachtoffer vorig jaar meemaakte.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.