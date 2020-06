De gemeente Amsterdam onderzoekt de komende maanden of het mogelijk is om de maximumsnelheid in de Kattenburgerstraat te verlagen naar 30 kilometer per uur. Dat heeft wethouder Sharon Dijksma vrijdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

In de straat wordt het door de plannen om de stad autoluw te maken juist drukker. Bewoners wilden daarom dat er maatregelen worden genomen om het aantal auto's in de straat te verminderen.

"Ook ik zie de voordelen van een lagere snelheid in delen van de stad", schrijft Dijksma. Het aantal auto's in de Kattenburgerstraat zou hierdoor volgens haar licht afnemen. Wel is het de vraag of automobilisten de straat wel herkennen als een weg van 30 kilometer per uur, omdat het ontwerp anders is dan straten met dezelfde maximumsnelheid. Zo rijden fietsers er niet op de rijbaan en liggen er geen klinkers.

"Omdat een lagere snelheid goed kan zijn voor de buurt, wil ik onderzoeken of we tot een ontwerp kunnen komen waarbij de snelheid van 30 kilometer per uur zoveel mogelijk wordt afgedwongen, terwijl de doorstroming van het autoverkeer, ov en hulpdiensten niet in het geding komt", laat Dijksma weten.