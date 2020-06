De Amsterdamse Linda van Beest, die de publiciteit zocht omdat Begraafplaats Nieuwe Ooster de as van haar moeder heeft kwijtgeraakt, meldt vrijdagavond dat de as is teruggevonden.

Van Beest ging vrijdag bij de begraafplaats langs om de as van haar moeder op te halen, maar ze kwam met lege handen terug. De asbox bleek namelijk meegegeven aan een man die geen bekende van de familie is. Eerder leek het erop dat ook hij de dupe van deze fout was, maar nu zijn er aanwijzingen dat hij de box expres heeft meegenomen.

"Het gaat om een menselijke fout. We geven een asbox echt nooit ofte nimmer zomaar mee", aldus de woordvoerder. "Je moet je altijd legitimeren. Er is dan ook een identiteitsnummer genoteerd van de man. Maar deze bleek later niet te kloppen." Volgens haar is het nog onduidelijk waar het precies is misgegaan. "Misschien is er wel sprake van identiteitsfraude."

De politie had een signalement van de man vrijgegeven en dat heeft blijkbaar geholpen. Vrijdagavond tweette Linda van Beest: "Goed nieuws! Da as van mijn moeder is teruggevonden. We weten nog niet wat en hoe maar wat zijn we blij. Dank voor al jullie steun."