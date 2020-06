Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 29-jarige verdachte van poging tot verkrachting in april 2019 op het NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

Het slachtoffer fietste vorig jaar in de nacht van 11 op 12 april naar huis toen ze merkte dat een man naast haar kwam fietsen. De man riep "grove seksuele uitingen" naar haar, waarna ze probeerde weg te fietsen. De man hield haar echter makkelijk bij en pakte haar vast waardoor ze allebei op de grond vielen.

Tijdens de korte worsteling die volgde, pakte de man haar heupen en billen vast. Het lukte de vrouw hierna om zich los te worstelen, waarna ze de aandacht van een passerende auto kon trekken. De man vluchtte daarop weg.

Verdachte werd in 2016 veroordeeld voor soortgelijk delict'

De verdachte kwam bij de politie in beeld vanwege de wijze waarop hij bij zijn poging om de vrouw te verkrachten te werk ging. In 2013 ging hij namelijk bij een soortgelijk zedendelict op dezelfde manier te werk.

In hoger beroep werd de man in 2016 voor die zaak veroordeeld tot 33 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden. De man heeft daarna geweigerd mee te werken aan rapportages over hem en ook weigerde hij medewerking in het Pieter Baancentrum, waar hij ter observatie werd geplaatst.

Daarnaast is de verdacht al vanaf negenjarige leeftijd in contact met politie en justitie. De verdachte staat bekend als "hardekernjongere" en behoort tot de Top 600, zo staat in een uitspraak van het gerechtshof in de stad, daterend uit 2015.

"De samenleving moet optimaal tegen deze verdachte worden beschermd", zei de officier van justitie vrijdag tijdens zitting. De rechter doet over twee weken uitspraak.