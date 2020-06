Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een onvoorwaardelijke celstraf van twaalf jaar geëist tegen Hakim A. die op 2 juli 2019 de 22-jarige Bilal Bichr zou hebben doodgestoken op Plein '40-'45 in Amsterdam-West.

De steekpartij vond op 2 juli 2019 rond 14.00 uur plaats. Volgens een getuige werd het slachtoffer in zijn buik gestoken waardoor hij veel bloed verloor. De 22-jarige Bichr werd met spoed meegenomen naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Kort na het incident liep de verdachte A. hevig bebloed een basisschool binnen. Daar pakte hij een theedoek uit de koffieruimte en rookte hij een sigaretje op het drukke schoolplein. De verdachte werd even later aangehouden bij deze school.

De verdachte heeft verklaard dat er enkele dagen voor de steekpartij een ruzie ontstond tussen hem en Bilal bij de Sloterplas. "Bilal kwam aanlopen, er ontstond ruzie en ik ben toen getrapt. Later hebben we nog een keer gevochten", verklaarde hij.



"Ik heb een dode op mijn geweten. Het lijkt nu zo alsof ik het zo gepland heb, maar dat is absoluut niet zo. Het is ook verschrikkelijk voor de familie", aldus de verdachte.