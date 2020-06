Het Amsterdamse stadsbestuur wil bij gebouwen, standbeelden en gevels die te linken zijn aan het koloniale verleden bordjes gaan plaatsen met historische context.

Dat plan volgt na onrustige weken waarin standbeelden wereldwijd werden naar beneden werden gehaald of werden beklad, naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties die over de hele wereld plaatsvinden. Deze beelden representeerden bijvoorbeeld koloniale figuren of slavenhandelaars. Zo werd vrijdagochtend nog een beeld van oud-zeevaarder Piet Hein in Rotterdam beklad.

Door de Black Lives Matter-demonstraties is er hernieuwde aandacht voor het koloniale verleden, ook in Nederland. Toch heeft het plan van het college daar niet zoveel mee te maken, vertelt een woordvoerder namens het college.

Eerder werd namelijk al besloten om historische context te plaatsen bij straatnaambordjes, na een motie van Bij1 en GroenLinks.

Er is bewust voor gekozen om de standbeelden niet te verwijderen. "Daar moet de politiek ver van blijven", vindt wethouder Groot Wassink (Diversiteit). "We moeten vooral informatie geven, zodat mensen zelf een oordeel kunnen vellen."

Wel duurt het nog even voordat het plan in gang wordt gezet. Eerst gaat het college inventariseren welke standbeelden, gebouwen en gevels verwijzen naar een koloniaal verleden.