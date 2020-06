De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft een onderzoek aangekondigd naar ongelijkheid binnen de organisatie en de eigen lesstof. In een statement op de website schaart de universiteit zich achter de Black Lives Matter-beweging.

In het statement staat dat de golf van protesten vraagt "om concrete maatregelen en een debat dat veel te lang door veel te veel mensen uit de weg is gegaan."

Een van de maatregelen is een kritisch onderzoek naar ongelijkheid binnen de eigen structuren, schrijft de universiteit. "We kijken hoe we de kansenongelijkheid bij een academische loopbaan kunnen doorbreken zodat ons personeelsbestand een betere afspiegeling wordt van onze multiculturele studentenpopulatie."

Daarnaast wil de VU haar lesstof kritisch onder de loep nemen en kijken of deze recht doet aan de diversiteit van haar studenten.

Universiteit wil in gesprek met studenten en werknemers

De Universiteit heeft daarnaast aangekondigd om haar eigen verleden te onderzoeken en projecten over het slavernijverleden, discriminatie, racisme en apartheid uit te breiden.

Daarnaast wil de onderwijsinstelling met studenten en medewerkers in gesprek. "Gesprekken met moeilijke vragen en pijnlijke antwoorden dwingen ons om naar ons eigen verleden te kijken, ons eigen handelen, onze eigen structuren en onze eigen vooroordelen en vanzelfsprekendheden."