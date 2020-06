Burgemeester Femke Halsema ziet voorlopig af van het plan om preventief fouilleren in te voeren in Amsterdam. Sinds de wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme na de dood van de Amerikaan George Floyd voelt ze te weinig draagvlak in de gemeenteraad en in de stad voor de maatregel.

Het besluit is tot stand gekomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, bevestigt haar woordvoerder in gesprek met NU.nl.

Halsema wilde de maatregel invoeren nadat er sinds 2019 in Amsterdam een kleine stijging werd waargenomen in wapenbezit en incidenten waarbij wapens werden gebruikt, verklaart de woordvoerder. “Het voorstel was om kleine wapencontroles te houden om deze trend tegen te gaan.”

Nu blijkt dat er weinig draagvlak is voor de maatregel wil de burgemeester eerst gesprekken voeren met bewoners, politie en gemeente om te kijken naar alternatieve oplossingen waarbij er minder kans is op etnische profilering.