De politie heeft donderdagmiddag in Geuzenveld drie Colombiaanse mannen en een Colombiaanse vrouw opgepakt op verdenking van witwassen. Dat gebeurde na de vondst van ruim een ton aan contant geld, drugs en een wapen, meldt regiopartner AT5.

De politie kwam in actie na een melding dat er een sporttas vanuit een auto naar een andere auto werd overgedragen op de Jan van Duivenvoordestraat. Agenten doorzochten daarna met toestemming van een van de twee automobilisten een woning in de straat.

Binnen vonden ze 1 kilo cocaïne, 1 kilo MDMA, zo’n 125.000 euro aan contant geld en een vuurwapen. Ook stuitten de agenten op een partij dure merkkleding, sieraden, verpakkingsmateriaal, voorgevouwen ponypacks en een geldtelmachine.

De verdachten werden in en rond de woning aangehouden. De mannen zijn 24, 40 en 51 jaar oud, de vrouw is 21. De partij drugs is in beslag genomen en vernietigd, de recherche doet verder onderzoek naar de zaak.