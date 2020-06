De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck is van mening dat er geen nieuwe biomassacentrales meer bij moeten komen, maar ze vindt de kritiek van Forum voor Democratie (FVD) en de Partij voor de Dieren (PvdD) te ver gaan.

De PvdD stelde voor dat Van Doorninck ervoor zou pleiten dat houtige biomassa niet langer als duurzame hernieuwbare energie kan worden aangemerkt. Van Doorninck zei dat ze zich over de kwestie al heeft uitgesproken. Ze schreef onder meer dat de subsidies voor biomassa een verkeerde prikkel gaven. Het voorstel van PvdD mistte volgens haar de nuance.

De wethouder ontkende namelijk dat er hele bomen in de biomassacentrale gaan. "Een houtproducent zou wel gek zijn om dat te doen. In Nederland is het snoeiafval en als het uit andere landen komt restafval. Maar ik sta er heel sceptisch in. Wat mij betreft komen er eigenlijk geen biomassacentrales meer bij, ik denk dat we er wel een beetje zijn in Nederland."

Van Doorninck wil alleen niet de bestaande biomassacentrales proberen te sluiten en de komst van de al geplande biomassacentrales voorkomen. Er is namelijk al contractueel vastgelegd dat ze twaalf jaar blijven, bovendien zou de gemeente geen sluiting kunnen afdwingen. "Heel veel dingen draaien om geld, dat zien we aan de subsidies voor biomassacentrales", zegt Van Doorninck.

FVD wil dat Amsterdammers in een enquête naar hun mening over het gebruik van biomassa gevraagd wordt, maar dat zag Van Doorninck niet zitten. 'Ik snap die vraag heel goed, alleen moeilijke is, als mensen zeggen dat wil ik niet, wat hou ik ze dan voor?"