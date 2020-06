Het stoffelijk overschot van de Amsterdamse Viktor Jajcanin is op 25 april dit jaar gevonden in een put in de Kroatische plaats Dubravica Pologi. Kroatische autoriteiten hebben bevestigd dat het om Jajcanin ging, meldt de Nederlandse politie donderdag.

Jajcanin werd sinds december 2016 vermist nadat hij met zijn auto vanuit Amsterdam naar Kroatië was gereden. Na een cafébezoek in Kroatië werd zijn auto onbeheerd aangetroffen, maar de destijds 63-jarige Amsterdammer was nergens te vinden.

Inmiddels heeft het Kroatisch Forensisch Instituut met zekerheid kunnen vaststellen dat het om Viktor Jajcanin ging. Zijn familie in Nederland is op de hoogte gesteld.

Kroatische autoriteiten verrichten verder onderzoek naar de doodsoorzaak van de Amsterdammer. Volgens de Nederlandse politie was de vermissing een van de onopgeloste zaken in de coldcasekalender van 2020, waarin de politie langdurige vermissingen weer onder de aandacht brengt.