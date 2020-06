De gemeente heeft de plannen voor de inrichting van de Rozengracht in de Amsterdamse binnenstad gewijzigd nadat er veel kritische reacties binnenkwamen over de kap van de 33 bomen die op de straat staan. In de gewijzigde plannen hoeft er nog maar één boom te wijken voor de nieuwe inrichting.

De boom die nog wel gekapt moet worden staat te dicht op het fietspad. Enkele andere bomen in de straat worden verplaatst naar een andere plek op de Rozengracht en er komen twee bomen bij, waarmee het aantal bomen op 34 komt.

"De buurtbewoners hebben duidelijk laten weten hoe zij de Rozengracht graag zien. Daarom hebben we de plannen voor de nieuwe verkeerssituatie zo weten aan te passen dat bijna alle bomen op de Rozengracht kunnen blijven staan", zegt verkeerswethouder Sharon Dijksma.

Een van de belangrijkste verkeersveranderingen in de straat is dat de maximum snelheid omlaag gaat naar dertig kilometer per uur. Daarnaast wordt de trambaan verhoogd en mogen er straks geen taxi's meer rijden.

In de verdere uitwerking van de plannen moet ook meer duidelijk worden over de inrichting van laad- en losplekken, fietsparkeerplaatsen, ondergrondse vuilcontainers en terraslocaties.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 1 juli een besluit over de plannen.