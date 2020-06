Het bronzen beeld van Martin Luther King dat kunstenares Airco Caravan begin dit jaar illegaal plaatste in het naar de voorman van de burgerrechtenbeweging vernoemde park in Zuid, mag daar blijven staan. Dat schrijft het bestuur van stadsdeel Zuid dinsdag.

"Mede omdat sinds de plaatsing van het grote bronzen beeld van Martin Luther King geen negatieve signalen uit de maatschappij zijn ontvangen, heeft stadsdeel Zuid besloten het beeld vooralsnog op de huidige locatie in het Martin Luther Kingpark te laten staan", meldt het bestuur van het stadsdeel in de beantwoording van schriftelijke vragen van SP-raadslid Tiers Bakker.

Kunstenares Airco Caravan (pseudoniem van Maria Koning) heeft wel een brief ontvangen waarin staat dat zij verantwoordelijk is voor eventuele schade aan het beeld of schade die wordt veroorzaakt door het beeld.