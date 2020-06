Eigenaren van 175 historische zeilschepen hebben dinsdag gedemonstreerd voor een extra steunpakket van de overheid. De schippers gooiden daarom massaal hun anker uit bij het eiland Pampus in het IJmeer.

De schepen, die momenteel dienen als pleziervaart, werden enkele maanden niet gebruikt vanwege de coronacrisis en sinds 1 juni mag slechts een derde van het normale aantal passagiers plaatsnemen op de schepen. Dat is volgens de schippers niet rendabel genoeg.

"Door creatief te zijn als ondernemers is het tot nu toe gelukt om onze imposante vloot in de vaart te houden. Op dit moment weten we niet hoe lang ons dat nog lukt", zegt Joost Martijn, woordvoerder van het protest, tegen de NOS.

"Er wordt gesproken over maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven met minder dan 250 werknemers, dat is voor ons nauwelijks genoeg voor alleen het onderhoud. Een speciaal noodfonds voor de branche kan daar een vangnet voor zijn", aldus Martijn.

Volgens de woordvoerder verdwijnen de historische zeilschepen uit de Nederlandse wateren als de achterliggende onderneming failliet gaat.

