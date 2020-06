Architect Cees Dam heeft een ontwerp gemaakt voor een "een soort Tower Bridge" over het IJ in Amsterdam om zo stadsdeel Noord bereikbaar te houden. Zijn voorstel is om de ene toren op ongeveer de helft van het Java-eiland te bouwen en de andere toren daar recht tegenover in Noord, zo zegt hij tegen Het Parool.

De woontorens hebben veertig verdiepingen en zijn in de tekeningen 70 meter hoog en moeten worden verbonden door twee bruggen. Het ontwerp heeft Dam samen met ontwikkelaar DVP gemaakt.

Dam zegt in de krant met zijn plan een impuls te willen geven aan de zich al jaren voortslepende discussie over een brug of een tunnel tussen de beide zijden van het IJ. Amsterdam was ver met een brug op van de kop van het Java-eiland, maar Rijkswaterstaat en het ministerie stemden niet in. De ligging van de brug zou "nautisch te gevaarlijk" zijn.

Door de torens kan de brug op 12 meter hoog worden gemaakt waardoor de scheepvaart er geen last meer heeft van. "Daarmee is het probleem tussen de stad en Rijkswaterstaat opgelost: binnenvaartschepen kunnen er gemakkelijk onderdoor varen", aldus Dam tegen Het Parool.

Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van de Belg Alexander D'Hooghe onderzoekt hoe de impasse kan worden opgelost.

Naast de bruggen en de woningen moeten er haventjes komen waar de bewoners hun bootje kunnen aanleggen.