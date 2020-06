Het tijdelijke verbod om op de Dam te demonstreren geldt alleen voor demonstraties die door de politie als risicovol worden ingeschat. Deze zijn tot 1 juli niet toegestaan.

Burgemeester Femke Halsema meldde afgelopen week in een brief dat demonstraties op de Dam verboden zijn, maandag wordt daar de nuance aan toegevoegd dat het gaat om "risicovolle demonstraties".

Zondagmiddag waren er tóch een aantal mensen op de Dam met Palestijnse en Israëlische vlaggen, zoals dat jarenlang in de meeste weekenden te zien is. Hoewel zij daar enige tijd stonden, meldt een woordvoerder van de burgemeester dat ook die demonstranten niet welkom zijn. "Ze zijn aangesproken en daarna vertrokken."

Eenlingen worden niet weggestuurd, omdat het in deze gevallen volgens de Wet openbare manifestaties geen demonstratie is. "Eenlingen mogen overal in de stad gaan staan. Het is pas een demonstratie als er sprake is van een collectieve meningsuiting", aldus de woordvoerder. "De rechter heeft de gemeente daar vorig jaar nogmaals op gewezen."

Ook de demonstratie van de pro-Israëlische en pro-Palestijnse demonstranten wordt gezien als risicovol. "Voor wie dit verbod geldt en aangegeven heeft te willen demonstreren, heeft te horen gekregen dat elders te kunnen doen. Anderen worden aangesproken."

De aanleiding voor het verbod is de enorme opkomst bij de Black Lives Matter-demonstratie van een week geleden. Er waren tussen de vijf- en tienduizend mensen aanwezig op de Dam, waardoor het houden van 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kon worden.