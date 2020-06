Het toewijzen van subsidie aan het Amsterdamse 'Waag' is volgens de Raad voor Cultuur volgens de regels verlopen. De toekenning van een miljoen euro aan het Amsterdamse platform ging ten koste van het Eindhovense 'Complex', dat met lege handen achterbleef.

Een lid van de Raad dat een oordeel moest vellen over een nieuw landelijk designinstituut blijkt gelieerd te zijn aan het Amsterdamse 'Waag'. Het gaat om Liesbet van Zoonen, in het dagelijks leven voorzitter van de Raad van Toezicht van 'Waag'.

De Raad van Cultuur wijst zelf iedere schijn van belangenverstrengeling van de hand en verwijst daarbij naar een richtlijn op de website. Kort gezegd: raadsleden doen niet mee aan de beoordeling van een categorie, als daar belangen of relaties een rol spelen.

"Liesbet van Zoonen heeft zich afzijdig gehouden van iedere bespreking en beoordeling in de categorie Ontwerp, waar dat designinstituut onder viel", aldus een woordvoerder. "Er is door corona veel via videoverbindingen vergaderd. Zij deed op die momenten dan niet mee."

Ook een indirecte, lobbyende rol van Van Zoonen via het wandelgangen- en borrelcircuit sluit de Raad van Cultuur uit. "Daar was de afgelopen tijd met corona sowieso weinig ruimte voor", aldus de woordvoerder.

Formeel staat overigens nog niet vast dat de subsidie voor het designinstituut naar het Amsterdamse 'Waag' gaat. Maar in bijna alle gevallen neemt de minister van Cultuur het advies van de Raad voor Cultuur over. Het definitieve besluit wordt uiterlijk half september verwacht.