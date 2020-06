De voormalige bewoners van het ADM-terrein willen voorlopig niet van de Slibvelden in Amsterdam-Noord weg. Voor 1 november moeten ze het terrein verlaten en stadsdeel Noord wil geen uitstel geven.

De nieuwe 'vrijplaats' ligt net achter de ring Noord op de Buikslotermeerdijk. De oud-ADM-bewoners kregen deze plek van de gemeente voor twee jaar aangeboden. In eerste instantie weigerde de groep het terrein, maar na de ontruiming op 7 januari 2019 van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied deden ze er toch hun intrede; althans, een deel van de groep. Een aantal van hen zwerft nog door de stad.

Inmiddels wonen er zo'n veertig ADM'ers op de Slibvelden, onder wie Berk met zijn vrouw en tweejarige dochter. "We zijn allemaal mobiel. We kunnen verkassen, maar als er geen plek is waar we heen kunnen, dan staan we inderdaad op straat", zegt hij.

De locatie in Noord is niet hun droomvrijplaats, maar er is mogelijk zicht op een betere plek. De gemeente is voor de lange termijn op zoek naar een vrije ruimte in Amsterdam, waar mogelijk plek is voor de ADM'ers. In de tussentijd willen de bewoners graag op de Slibvelden blijven.

Het stadsdeel laat weten voet bij stuk te houden en wil dat het terrein voor 2 november leeg is. Er wordt dus geen uitstel gegeven en zondag zijn de eerste handhavers langsgestuurd om dat nogmaals te benadrukken.