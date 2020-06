De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zaterdag in Amsterdam-Noord in een garagebox explosief materiaal onschadelijk gemaakt. De politie kwam in de garagebox van de Bovenkruier-flat in de Molenwijk terecht nadat er melding was gemaakt van ontvoering.

Het 26-jarige slachtoffer waarschuwde zaterdagochtend de politie nadat hij naar eigen zeggen was ontvoerd. Onderzoek van de politie wees uit dat het slachtoffer de avond ervoor in een garagebox aan de Bovenkruier was vastgehouden, waarna hij later in Amsterdam-Zuidoost is afgezet.

Tijdens de doorzoeking in de garagebox trof de politie explosief materiaal aan. De politie laat niet weten wat er precies is gevonden, maar zegt wel dat er geen sprake was van gevaar voor omwonenden.

De politie achterhaalde na onderzoek de auto waarin het slachtoffer is ontvoerd en nam deze in de buurt van Arnhem in beslag ten behoeve van het sporenonderzoek.

De politie vraagt mogelijke getuigen zich alsnog te melden.