Een 21-jarige man moet voor zeven maanden de cel in voor onder meer diefstal van een politiescooter en inrijden op een motoragent bij een vluchtpoging in Amsterdam in 2019.

Een aantal dagen nadat de hij de politiescooter had gestolen, reed hij bij een vluchtpoging op roekeloze wijze dwars door de Plantagebuurt in het centrum van Amsterdam.

Een motoragent achtervolgde de dief. Toen de politieagent naast de scooter reed, maakte de scooterrijder een stuurbeweging richting de motor, waardoor de agent bijna ten val kwam.

De 21-jarige man kon later alsnog aangehouden worden. Uit onderzoek bleek dat hij ook sieraden heeft geheeld en de opbrengsten heeft witgewassen. De rechter heeft bij het vellen van het vonnis laten meewegen dat hij eerder veroordeeld is voor diefstallen en geweldpleging.