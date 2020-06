Ondanks de heropening van de Amsterdamse horeca op 1 juni blijven het vooral voor kleine cafés en bruine kroegen moeilijke tijden. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich dan ook zorgen.

"Voor de kleinere zaken blijft het gewoon heel lastig. Sommige kroegen zijn zelfs niet eens opengegaan omdat ze geen terras hebben en die 1,5 meter binnen in hun zaak niet zagen zitten", zegt Nicolette Bosschieter, bestuurslid van KHN.

Bosschieter benadrukt dat KHN zich kan ook nog grote zorgen maakt. "Als deze rust aanhoudt, is het over drie maanden helemaal klaar. Ik denk dat die faillissementsgolf er echt nog aankomt."

Sven Sallaerts, eigenaar van café De Tulp, geeft aan nog zoekende te zijn. "We vinden het lastig om een goede positie aan te nemen in hoe we moeten handhaven. Je merkt toch dat gasten zelf de regels interpreteren en dat ze toch wat dichter tegen elkaar aanschuiven als je je omdraait."

"We lopen zeker niet de polonaise met z'n allen. Maar ik denk wel dat de heropening het een stap in de goede richting is.", aldus Sallaerts, die bijval krijgt van Jan de Beer, eigenaar van café De Wetering: "Ja, anders was ik niet opengegaan."

