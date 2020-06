De politie onderzoekt zaterdagmiddag een bergingsruimte van de Bovenkruier-flat in de Molenwijk in Amsterdam Noord. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen om assistentie te verlenen.

Een politiewoordvoerder wil in gesprek met AT5 niet prijsgeven wat de politie heeft aangetroffen in de berging van de flat. Mogelijk zou zich "een incident" hebben afgespeeld in de ruimte.

Op beelden is te zien dat de toegang tot de berging is afgezet met politielint. Een bewoner van de flat meldt tegenover AT5 dat de politie een auto uit de garage van de flat heeft meegenomen.