Een 23-jarige bestuurder van een speedboot heeft vrijdag zijn vaarbewijs moeten inleveren nadat hij overlast veroorzaakte door te hard door de Amsterdamse grachten te varen. De politie kon hem lokaliseren nadat woonbootbewoners foto's en filmpjes maakten van de bestuurder van de boot.

Door het varen op hoge snelheid ontstonden forse golven die schade kunnen veroorzaken aan de woonboten en andere boten in de grachten.

De man is gehoord op een politiebureau. Op last van de officier van justitie is zijn vaarbewijs voor de duur van vier maanden ingevorderd. Hij zal zich op een later moment tegenover de kantonrechter moeten verantwoorden.