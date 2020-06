Amsterdam maakt zich op voor een tweede Black Lives Matter-manifestatie. Op woensdag 10 juni zal op het Anton de Komplein in het stadsdeel Zuidoost worden gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen.

Er kwam veel kritiek op het vorige Black Lives Matter-protest op de Dam in Amsterdam, waar door grote drukte geen 1,5 meter afstand kon worden gehouden.

Meerdere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd waarin burgemeester Femke Halsema verantwoording moet afleggen voor de massale demonstratie in coronatijd. Oppositiepartijen VVD en Forum voor Democratie (FVD) zeggen bovendien met een motie van wantrouwen te komen.

De aanleiding van de protestgolf in de Verenigde Staten en de rest van de wereld is de dood van George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam. Online verschenen beelden waarop te zien is dat de ongewapende Afro-Amerikaan in Minneapolis werd verstikt door een agent.

Organisatie vraagt demonstranten coronaregels te volgen

De organisatie van het protest in Zuidoost vraagt demonstranten om de gedragsregels rondom het coronavirus in acht te nemen. Mensen moeten onderling 1,5 meter afstand houden, een mondkapje en handschoenen dragen en voorafgaand aan de manifestatie de handen wassen. Personen met gezondheidsklachten worden met klem gevraagd om thuis te blijven.

Het protest vindt plaats in Zuidoost omdat daar volgens de organisatie de grootste populatie Nederlanders met een Afrikaanse achtergrond woont in vergelijking met andere stadsdelen in Amsterdam.

"De zwarte gemeenschap in de Bijlmer is al decennialang slachtoffer van onderdrukking. Al sinds de jaren negentig wordt in de Bijlmer racisme en politiegeweld veelvuldig onder de aandacht gebracht. Onze kinderen worden constant gecriminaliseerd, zowel in de media als op straat."