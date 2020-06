Meerdere duikers van de brandweer hebben vrijdagmiddag rond 14.30 uur gezocht naar een drenkeling in het water bij de Veemkade in Amsterdam-Oost. Na ongeveer een kwartier werd duidelijk dat de persoon waarnaar werd gezocht op eigen initiatief was gaan zwemmen en zelf weer op de kade was geklommen.

Een melder zag de man te water gaan, maar nooit meer boven komen. Hierop werd het alarmnummer gebeld. Achteraf bleek dat de man geen moment in gevaar is geweest.

"We namen de melder serieus en zijn zo snel mogelijk met duikers gaan zoeken", verklaart een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. "Gelukkig bleek dat onze diensten niet nodig waren."