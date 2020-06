De politie is op zoek naar drie jonge mannen die op maandagochtend 11 mei een gewelddadige overval pleegden in een woning aan de Simonshavenstraat in Amsterdam-Zuidoost. Bij het incident raakte een bewoonster lichtgewond toen zij hard in haar gezicht werd geslagen.

De overvallers, drie mannen van tussen de achttien en twintig jaar oud, wisten niets buit te maken, verklaart de politie vrijdag.

Rond 11.30 uur belde een man met een jasje van koeriersbedrijf PostNL aan. Op het moment dat een van de bewoonsters de deur opende, kreeg ze een duw waarna drie mannen zich het huis inwerkten. De vrouw die de deur opendeed werd, net als een andere bewoonster die zich op de begane grond bevond, hard tegen de grond gewerkt. De overvallers probeerden hen de mond te snoeren, maar konden niet voorkomen dat ze om hulp schreeuwden.

Een derde bewoonster hoorde vanaf een verdieping hoger de vrouwen om hulp roepen en ging polshoogte nemen. Toen een overvaller op haar afkwam, rukte ze zijn gezichtsbescherming van het gezicht, waarna de man in paniek de benen nam. Toen een bewoonster de actie probeerde te herhalen bij een andere overvaller, werd zij hard in het gezicht geslagen en raakte ze buiten bewustzijn. Hierop sloegen ook de overige mannen op de vlucht.

Een vierde bewoonster belde het alarmnummer, maar toen de politie aankwam, waren de overvallers al verdwenen. Direct na het incident startte de politie een uitgebreid onderzoek en werd met meerdere getuigen gesproken. Toch zou de politie met meer getuigen in contact willen komen.