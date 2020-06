Onderzoekers hebben in het Vondelpark een nieuwe keversoort ontdekt. De kever krijgt de naam Ptomaphagus thebeatles, een verwijzing naar de legendarische popgroep.

De kever wordt vernoemd naar The Beatles, omdat zanger John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono vijftig jaar geleden in het nabijgelegen hotel Hilton Amsterdam hun beroemde Bed-In hielden om te protesteren tegen de Vietnamoorlog.

De pas ontdekte keversoort is slechts 2 millimeter lang en leeft onder de grond, meldt de Vrije Universiteit Amsterdam, die bij het onderzoek betrokken is. Het insect werd in het Vondelpark aangetroffen tijdens een expeditie van een team insectenkenners en omwonenden.

Het is niet voor het eerst dat een insect wordt vernoemd naar beroemde muzikanten. Onder anderen Lady Gaga (een cicade), Beyoncé (een vlieg) en Queen (vier soorten waterjuffers) vielen eerder die eer te beurt. Er werd echter nooit eerder een kever (in het Engels: beetle) vernoemd naar The Beatles.