Oppositiepartijen in Amsterdam hebben met verbazing gereageerd op het appgesprek dat burgemeester Femke Halsema maandag had met minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus rondom de te drukke demonstratie op de Dam.

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot spreekt van een "stuitend inkijkje in de communicatie". "Wat mij als eerste opviel, was dat Halsema helemaal niet bezig was met de volksgezondheid, maar met het veiligstellen van haar positie. Je kunt dit niet afschuiven op een minister. Het lijkt alsof ze dat probeert of dat ze hem medeverantwoordelijk probeert te maken. Maar dat is hij gewoon niet."

Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA, denkt daar ook zo over. Hij benadrukt dat alleen de driehoek (burgemeester, politie en justitie) beslissingen over demonstraties neemt.

"De minister is niet een soort opperburgemeester die even zijn zegen moet geven. Dat kan hij ook niet doen want hij beschikt niet over de feiten en kan dus ook niet inschatten wat er gaande is. Zeker niet op basis van een kort bericht."

'Dit is een burgemeester onwaardig'

Grapperhaus liet in een lange, kritische reactie onder meer weten verbaasd te zijn over de uitlatingen van Halsema in de media na haar uitleg waarom er niet was ingegrepen toen het op de Dam veel drukker werd dan verwacht.

Dat leidde tot ergernis bij Halsema. "In stormen moeten we pal staan. Ik begrijp dat rechts Nederland een gouden kans ziet, maar soms moet je voor je lokale bestuurders staan."

Zowel Boomsma als Poot begrijpt niks van die opmerking. "Dat is een burgemeester onwaardig", vindt Poot. Boomsma: "Een burgemeester is burgemeester van alle Amsterdammers en het is absurd om op deze manier schuld te willen afschuiven en legitieme kritiek direct als persoonlijk op te vatten."

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP willen nog niet reageren en wachten het debat volgende week woensdag in de raad af.